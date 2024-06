Bremen (dpa/lni). Nach dem Singen eines rassistischen Textes zur Melodie des Party-Hits „L'amour toujours“ in Bremen ist ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen einen 49-Jährigen eingeleitet worden. Auf einer Gartenparty im Stadtteil Huchting hatte der Gast am Samstag ausländerfeindliche Parolen gerufen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Nach dem Singen eines rassistischen Textes zur Melodie des Party-Hits „L'amour toujours“ in Bremen ist ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen einen 49-Jährigen eingeleitet worden. Auf einer Gartenparty im Stadtteil Huchting hatte der Gast am Samstag ausländerfeindliche Parolen gerufen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Mann hatte demnach „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ gerufen. Eine Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Während die Beamten vor Ort waren, wurde das Lied erneut gespielt und der 49-Jährige rief wieder die Parolen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

© dpa-infocom, dpa:240609-99-328541/3 (dpa)