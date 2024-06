Hechthausen (dpa/lni). Ein 34-Jähriger, der seine Ehefrau im Landkreis Cuxhaven mit mehreren Messerstichen lebensbedrohlich verletzt haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Die 29-jährige Frau war am Freitagabend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert worden. Lebensgefahr besteht nicht mehr, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Eine 14-jährige Tochter habe bei der körperlichen Auseinandersetzung in Hechthausen ebenfalls leichte Verletzungen erlitten, hieß es.

Für Unbeteiligte bestand nach Polizeiangaben keine Gefahr. Die 14-jährige Tochter und drei weitere, jüngere Geschwister wurden in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt an Familienangehörige übergeben.

Der 34-jährige Mann wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Auch er wies mehrere Schnittverletzungen auf, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht Stade Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags gegen ihn an. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

