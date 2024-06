Hannover (dpa/lni). Am Sonntag ist Europawahl. Einen Tag vorher versammeln sich zahlreiche Menschen in der Innenstadt Hannovers.

Einen Tag vor der Europawahl haben sich laut Polizei rund 1300 Menschen in Hannover versammelt, um für die Demokratie zu demonstrieren. Die Demonstranten zogen am Mittag durch die Innenstadt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ziel des Bündnisses ist es, viele Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, am Sonntag wählen zu gehen, wie die Organisatoren vorab mitteilten. Sie appellierten besonders an die Erstwähler ab 16 Jahren.

Am Sonntag dürfen in Deutschland zum ersten Mal Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme bei einer Europawahl abgeben. Bislang lag das Mindestwahlalter bei 18 Jahren. Die Menschen riefen bei der Kundgebung etwa: „Alle zusammen gegen den Faschismus“ und hielten Europaflaggen in der Hand.

