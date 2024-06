Norderney (dpa/lni). Ein Segler setzt mit seinem Boot auf einer Sandbank auf. Zunächst lehnt er die Hilfe von Seenotrettern ab, später wird diese in einer gefährlichen Situation doch noch angenommen.

Ein 46 Jahre alter Segler ist zwischen Juist und Norderney von Bord gegangen und von Helfern aus der Nordsee gerettet worden. Der Norweger setzte am Freitagnachmittag mit seinem Boot auf einer Sandbank etwa zweieinhalb Kilometer vor der Westspitze Norderneys auf, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger am Samstag mitteilte.

Aufgrund des Niedrigwassers konnten die Seenotretter die Segeljacht nicht direkt erreichen. Mit einem Wurfgerät versuchten sie, eine Verbindung herzustellen. Der Mann lehnte die Hilfe jedoch zunächst ab. Nach dem Niedrigwasser nahm die Brandung am Abend zu und warf das Segelschiff immer wieder auf die Sandbank. Dadurch brachen der Kiel und der Mast.

Danach sprang der Mann in die Nordsee und wurde von der Strömung weggerissen. Den Seenotrettern gelang es, den Schiffbrüchigen an Bord zu ziehen und ihn ans Festland zu bringen. Der Segler hatte demnach Anzeichen einer Unterkühlung und kam in ein Krankenhaus.

