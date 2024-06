Wolfsburg (dpa/lni). Eine Polizistin und ein Polizist sind bei einem Einsatz in Wolfsburg von drei Männern verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte, zogen sich der 30 Jahre alte Beamte und seine 32 Jahre alte Kollegin ihre Verletzungen am Donnerstagabend zu, als sie von drei aggressiv auftretenden Männern im Alter von 32, 44 und 46 Jahren bei einem Einsatz in einer Gaststätte im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde angegriffen wurden. Dorthin waren sie wegen einer Körperverletzung gerufen worden.

Der 46-Jährige habe den Beamten unter anderem bei der Aufnahme des Sachverhalts gestört, den Beamten bedroht und auch nicht auf einen Platzverweis reagiert, hieß es. Schließlich habe der Mann den Polizisten angegriffen und mit Schlägen am Kopf verletzt, als dieser ihn wegschieben wollte. Als die Polizistin ihrem Kollegen zu Hilfe kam, wurde sie den Angaben zufolge von dem 32-Jährigen angegriffen und gegen einen Glasaufsteller geschleudert. Der 46-Jährige konnte sich befreien und habe zusammen mit dem 44-Jährigen sich weiterhin aggressiv und bedrohlich dem Beamten gegenüber verhalten. Schließlich habe der Polizist Reizgas gegen die Männer eingesetzt.

Die Männer versuchten zu flüchten, wurden aber nach wenigen Metern gestellt. Zusammen mit inzwischen eingetroffenen weiteren Polizeikräften wurden sie unter heftiger Gegenwehr fixiert und gefesselt, wie die Polizei mitteilte. Nachdem sie wegen des Reizgases von einer Rettungswagenbesatzung behandelt wurden, kamen sie anschließend in Polizeigewahrsam. Die Polizeibeamtin und der Beamte mussten in einem Krankenhaus behandelt werden und waren bis auf weiteres nicht dienstfähig.

