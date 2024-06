Loccum (dpa/lni). Wegen der schleppenden Aufarbeitung sexualisierter Gewalt steht die evangelische Landeskirche Hannovers in der Kritik. Das Kirchenparlament beschäftigt sich an diesem Freitag mit dem Thema.

Bei der Tagung des Kirchenparlaments der Landeskirche Hannovers steht an diesem Freitag der Umgang mit sexualisierter Gewalt der Kirche im Mittelpunkt. Am Morgen schilderte die Betroffene Nancy Janz in Loccum, wie sie in Celle als 17-Jährige von einem Geistlichen sexuell missbraucht wurde. Sie habe sich nach einer Familie gesehnt. „Er nahm sich meinen Körper, und ich durfte dazugehören“, sagte Janz, die auch Sprecherin der Betroffenenvertretung im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist.

Die Betroffene beschrieb, wie sie von Kirchenvertretern im Stich gelassen wurde. Ein anderer Pastor, der sie psychologisch betreute, besuchte sie nicht nach einem Suizidversuch. Als sie sich der Frau des Kirchenvorstehers anvertraute, riet die ihr nur, sich von dem Täter fernzuhalten. Heute wisse sie, dass es weitere junge Frauen vor und nach ihr gegeben habe, die von dem Mann sexuell missbraucht worden seien.

Wie die Landeskirche Hannovers am Freitag auf dpa-Anfrage mitteilte, war der Beschuldigte zum Zeitpunkt des ersten Übergriffs auf Janz im Dezember 1997 noch nicht Pastor, sondern Mitarbeiter im Kirchlichen Dienst der Lobetalarbeit in Celle, eine rechtlich selbstständigen diakonischen Einrichtung. Ein erstes Verfahren zur Rücknahme seiner Berufung als Pastor nach Bekanntwerden der Vorwürfe im Jahr 2018 sei gescheitert. Nachdem sich eine weitere Betroffene gemeldet und vom Missbrauch als Minderjährige berichtet hatte, wurde 2022 ein zweites solches Verfahren eingeleitet und die Berufung des Mannes als Pastor zurückgenommen. Dagegen habe er Klage vor dem kirchlichen Verwaltungsgericht erhoben, dieses Verfahren laufe noch.

