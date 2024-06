Böhme (dpa/lni). Ein 37-Jähriger soll mehr als 40 Frauen heimlich in Umkleide- und Duschräumen eines Fußballvereins in Böhme im Heidekreis gefilmt haben. Bei dem Mann seien Beweismittel sichergestellt worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Über den Fall hatte zuerst die „Walsroder Zeitung“ und dann der NDR berichtet. Vorgeworfen wird dem Beschuldigten die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und die Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahme. Dies kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden.

Zur Funktion des Verdächtigen in dem Sportverein sowie zum Tatzeitraum machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Die geschädigten Frauen seien identifiziert worden und würden nun befragt, sagte der Polizeisprecher.

Vor knapp fünf Jahren war ein Fußballtrainer aus dem Landkreis Göttingen zu einer Geldstrafe von 8400 Euro verurteilt worden, weil er in der Dusche eines Damenteams heimlich Filmaufnahmen gemacht hatte. In diesem Fall waren Dutzende Frauen betroffen, die heimlichen Aufnahmen entstanden zwischen April 2015 und Oktober 2018.

