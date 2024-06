Bremen. Vor kurzem stieg der dritte Werder-Torwart mit der zweiten Mannschaft in die Regionalliga auf. In der Bundesliga-Saison kam er nicht zum Zuge. Jetzt zieht es ihn in die 3. Liga.

Werder Bremen verkündet den nächsten Abgang auf der Torwartposition: Der dritte Torhüter Eduardo dos Santos Haesler verlässt den Fußball-Bundesligisten und wechselt zum Drittligisten Viktoria Köln. Nach dem Abgang des Tschechen Jiri Pavlenka muss sich Werder im Tor für die kommende Saison verstärken.

Der in Duisburg geborene dos Santos Haesler kam in der abgelaufenen Saison in der Bundesliga zu keinem Einsatz. In der Bremenliga lief er 15 Mal auf, stand anschließend bei den erfolgreichen Partien der zweiten Mannschaft in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga im Tor.

© dpa-infocom, dpa:240606-99-300891/3 (dpa)