Hannover/Bremen (dpa/lni). Das Sommerwetter lässt noch etwas auf sich warten. In den kommenden Tagen soll es viel regnen. Ausflügler können den Samstag und den Süden Niedersachsens ins Auge fassen.

Nach einem wechselhaften Start in den Juni bringt auch der Donnerstag stürmisches Wetter, Gewitter und viel Regen nach Niedersachsen. Ab dem Vormittag sollen sich zunehmend Gewitter bilden, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Diese gingen mit starken Regenfällen bis zu 15 Liter pro Quadratmeter in der Stunde und möglichen Sturmböen einher.

Vor allem an Nordsee und in der Nordhälfte soll es windig und regnerisch werden. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 16 Grad in Ostfriesland und 20 Grad im südöstlichen Teil Niedersachsens.

In den kommenden Tagen bis zum Wochenende soll es windig und regnerisch bleiben. Der Freitag bringt laut DWD vor allem im Nordwesten des Bundeslandes Regenschauer und wechselhafte Bewölkung bei Temperaturen von 16 bis 21 Grad. Am Samstag gibt des demnach Chancen auf freundlicheres Wetter im Süden, im Nordwesten ist weiter Regen wahrscheinlich. Der Sonntag soll weitestgehend bewölkt und wechselhaft bleiben mit vermehrten Schauern in Küstennähe.

