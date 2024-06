Bremen. Der Kader der Bundesliga-Fußballerinnen von Werder Bremen für die kommende Saison nimmt Form an. Auch Michelle Ulbrich wird weiterhin für Werder auflaufen.

Rekordspielerin Michelle Ulbrich hat ihren Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen vorzeitig verlängert. Das gab der Club am Mittwoch bekannt. Zur konkreten Vertragsdauer machte der Verein keine Angaben.

Abwehrspielerin Ulbrich ist seit 2011 bei Werder und absolvierte mehr als 250 Pflichtspiele für Bremen - so viele wie bislang keine andere. „Mitch ist seit Jahren ein Gesicht der Mannschaft und eine sehr wichtige Säule in unserem Kader. Sie hat sich über all die Jahre stetig weiterentwickelt, als stellvertretende Kapitänin Führung übernommen, und mit ihren Leistungen für Aufmerksamkeit in der gesamten Liga gesorgt“, sagte Birte Brüggemann, Leiterin des Mädchen- und Frauenfußballs bei Werder.

