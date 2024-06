Hannover (dpa/lni). Schon im jungen Alter erleben Frauen häufig Demütigungen und Erniedrigungen - Täter ist meist der Freund oder Ex-Freund. Das Landeskriminalamt Niedersachsen will auch im Internet aufklären und helfen.

Mit einer Kampagne im Internet und einer neuen Wanderausstellung will das Landeskriminalamt Niedersachsen Gewalt in Partnerschaften und gegen Ex-Partnerinnen eindämmen. Trotz großer Anstrengungen und zunehmender Vernetzung von Hilfsangeboten seien die Straftaten im Bereich „Häusliche Gewalt“ in den vergangenen Jahren nicht zurückgegangen, sagte LKA-Präsident Friedo de Vries im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik 2023 stiegen die Straftaten in diesem Bereich sogar an - innerhalb eines Jahres landesweit um elf Prozent auf 29 857 Taten.

Hinzu komme ein großes Dunkelfeld, berichtete de Vries. 2022 veröffentlichte das LKA Ergebnisse einer Befragung zu diesem Thema aus dem Jahr 2020. Laut dieser Befragung werden nur 0,5 Prozent der Straftaten in Partnerschaften beziehungsweise ehemaligen Partnerschaften bei der Polizei angezeigt.

„Herzschlag. Wenn aus Liebe Gewalt wird“ heißt die Ausstellung, die an diesem Donnerstag (6. Juni) bei einer Tagung mit dem Titel „Gewalt gegen Frauen. Schutz durch Prävention in Niedersachsen“ erstmals präsentiert wird. Anschließend sollen die zehn Stellwände durchs Land touren und zum Beispiel in Schulen oder Jugendeinrichtungen gezeigt werden.

