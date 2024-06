Hannover (dpa/lni). Der niedersächsische Landesrechnungshof legt am Mittwoch (13.00 Uhr) in Hannover seinen Jahresbericht vor. Dabei geht es in der Regel um die Prüfung der Haushaltsrechnung des Landes. Der Landesrechnungshof ist nach eigenen Angaben weder Teil der Exekutive, der Judikative noch der Legislative. Er ist ausschließlich der externen Finanzkontrolle verpflichtet und hat keinen politischen Auftrag. Im Mittelpunkt steht die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes.

