Emden (dpa/lni). Mehr als 80 Filme sind in den kommenden Tagen beim Filmfest Emden-Norderney zu sehen. Zur 34. Ausgabe des beliebten Festivals weiten die Macher ihren Blick für neue Kinofilme über den Atlantik.

Mit der Europapremiere des kanadischen Films „Sweetland“ wird an diesem Mittwoch (19.00 Uhr) die 34. Ausgabe des Internationalen Filmfestes Emden-Norderney eröffnet. Der Film von Regisseur Christian Sparkes erzählt die Geschichte eines Einwohners einer abgelegenen Fischersiedlung in Neufundland, der sich dagegen wehrt, dass die Siedlung aufgelöst werden soll. Erstmals legt das Filmfest, das neben deutschen Filmen einen Schwerpunkt auf nordwesteuropäisches Kino hat, nach Angaben der Veranstalter mit der diesjährigen Ausgabe auch einen Fokus auf Filme aus Kanada.

51 Lang- und 34 Kurzfilme stehen in diesem Jahr in der Seehafenstadt und auf der Nordseeinsel auf dem Programm. 18 Filme gehen ins Rennen um den mit 15.000 Euro dotierten Hauptpreis, den Score Bernhard Wicki-Preis. Insgesamt wird in acht Wettbewerben ein Preisgeld von 65.500 Euro ausgelobt. Bei der Preisverleihung am Sonntag (9. Juni) soll zudem Lars Eidinger mit dem Emder Schauspielpreis ausgezeichnet werden.

© dpa-infocom, dpa:240604-99-275127/2 (dpa)