Duderstadt (dpa/lni). Eine 80 Jahre alte Fußgängerin ist im Landkreis Göttingen von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Ihr 82 Jahre alter Ehemann wurde bei dem Unfall am Dienstag in Duderstadt schwerst verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 88 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Senior aus einer Parklücke ausparken und erfasste das Ehepaar mit seinem Fahrzeug. Die 80-Jährige starb trotz Reanimation noch am Unfallort, ihr Mann kam ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine 80 Jahre alte Fußgängerin ist im Landkreis Göttingen von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Ihr 82 Jahre alter Ehemann wurde bei dem Unfall am Dienstag in Duderstadt schwerst verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 88 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Senior aus einer Parklücke ausparken und erfasste das Ehepaar mit seinem Fahrzeug. Die 80-Jährige starb trotz Reanimation noch am Unfallort, ihr Mann kam ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:240604-99-273361/2 (dpa)