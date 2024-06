Kaiserslautern (dpa/lrs). Der 1. FC Kaiserslautern hat Linksverteidiger Florian Kleinhansl für die neue Zweitliga-Saison verpflichtet. Der 23-Jährige kommt ablösefrei vom Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück, wie der FCK am Dienstag mitteilte. Kleinhansl stammt aus der Jugend des VfB Stuttgart und entwickelte sich von 2021 an zum Leistungsträger an der Bremer Brücke. „Er ist ein Spielertyp, der Entwicklungspotenzial besitzt, aber mit seiner unermüdlichen Art und Weise auch menschlich gut zum Betze passt“, sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.

© dpa-infocom, dpa:240604-99-272869/2 (dpa)