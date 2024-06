Hildesheim (dpa/lni). Für eine nächtliche Spritzfahrt hat ein Minderjähriger ein Feuerwehrauto gestohlen. Das hat nun Konsequenzen.

Ein Minderjähriger hat in der Nacht auf Dienstag ein Feuerwehrauto gestohlen und damit eine Spritzfahrt unternommen. Zuvor brach er in Gronau westlich von Hildesheim durch ein Fenster in eine Feuerwehrstation ein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Dieb fuhr mit dem Einsatzleitwagen einige Dutzend Kilometer bis in die Region zwischen Hannover und Salzgitter, ehe er zurückkehrte und das Fahrzeug wieder bei der Feuerwehr abstellte, wie es weiter hieß.

Während der Fahrt habe er einen Schaden an dem Feuerwehrauto verursacht. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

