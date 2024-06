Hannover (dpa/lni). Nach dem 0:1 im Hinspiel der Relegation liefern sich die Zweitvertretung von Hannover 96 und die Würzburger Kickers ein rasantes Rückspiel. Am Ende fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen.

Nach einem spannenden Relegations-Rückspiel hat Hannover 96 II den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga perfekt gemacht. Das Team von Trainer Daniel Stendel gewann am Sonntag im Elfmeterschießen mit 5:4. Eric Uhlmann erzielte den entscheidenden Treffer. Nach einer dramatischen Partie und Verlängerung stand es 3:2 für die Gastgeber. Das Hinspiel hatten die Bayern als Meister der Regionalliga 1:0 gewonnen.

„Es ist unglaublich. Es war ein Auf und Ab“, sagte Stendel bei MagentaSport. Zum ersten Mal seit Beginn der eingleisigen dritten Liga spielt das Nachwuchsteam eines Clubs drittklassig, während die erste Mannschaft in Liga zwei aufläuft.

In den 120 Minuten gab es drei Elfmetertreffer. Brooklyn Ezeh (22. Minute), Eric Uhlmann (85.) per Strafstoß und Hayate Matsuda (105.) erzielten vor 25.000 Zuschauern in der Heinz-von-Heiden-Arena die Treffer für die Niedersachsen, die die Saison als Erster in der Regionalliga Nord beendet hatten. Der gebürtige Hannoveraner Saliou Sané (75.) hatte zwischenzeitlich für die Gäste per Strafstoß ausgeglichen, Ivan Franjic (112.) traf wieder vom Punkt und erzwang das Elfmeterschießen.

Im Aufgebot der Niedersachsen waren einige bekannte Gesichter, die auch in der Zweitliga-Mannschaft der 96er in der vergangenen Saison zum Einsatz gekommen waren. Darunter Innenverteidiger Julian Börner, Außenverteidiger Ezeh und Mittelfeldspieler Kolja Oudenne.

© dpa-infocom, dpa:240602-99-248872/2 (dpa)