Kirchlinteln (dpa/lni). Unbekannte haben einen Geldautomaten in Kirchlinteln im Landkreis Verden gesprengt. Die Täter konnten dabei in der Nacht auf den Samstag „Bargeld in bisher unbekannter Höhe“ erbeuten, teilte die Polizei mit. Der Automat befand sich in einem Anbau eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. Der Anbau und der Geldautomat wurden erheblich beschädigt. Die Ermittler schätzen die Schadenshöhe auf mehrere zehntausend Euro.

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Kirchlinteln im Landkreis Verden gesprengt. Die Täter konnten dabei in der Nacht auf den Samstag „Bargeld in bisher unbekannter Höhe“ erbeuten, teilte die Polizei mit. Der Automat befand sich in einem Anbau eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. Der Anbau und der Geldautomat wurden erheblich beschädigt. Die Ermittler schätzen die Schadenshöhe auf mehrere zehntausend Euro.

Das restliche Gebäude blieb nach ersten Angaben der Polizei unbeschädigt. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute in einem Auto. Die Spurensicherung untersuchte den Tatort. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sollen sich bei der Polizei melden.

© dpa-infocom, dpa:240601-99-237291/2 (dpa)