Walchum (dpa/lni). Ein in einem Mülleimer entsorgter Seenotsender hat in Walchum im Landkreis Emsland für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. Ein Mann habe an Bord eines Binnenschiffs auf der Ems ein Notsignal empfangen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die daraufhin alarmierten Rettungskräfte rückten mit sechzehn Fahrzeugen, vier Booten, zwei Drohnen und mehreren Tauchern an und suchten den Bereich rund um einen Sportboothafen ab. Gefunden wurde jedoch niemand.

Noch während der Suche am Freitag meldete sich eine Person, die am Vortag einen irrtümlich defekt geglaubten Seenotsender in einen Mülleimer im Hafen geworfen hatte. Dieser funktionierte jedoch noch und sendete das Notsignal. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr war auch die Wasserschutzpolizei vor Ort.

