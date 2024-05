Hardegsen (dpa/lni). In einer Biogasanlage kommt es Mitte Mai zu einer Explosion. Ein Verletzter ist nun gestorben. Der Fall gibt den Ermittlern weiter Rätsel auf.

Nach der Explosion in einer Biogasanlage ist ein schwer verletzter Mitarbeiter gestorben. Er erlag vergangene Woche im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Bei der Explosion in der Anlage im südniedersächsischen Hardegsen wurden Mitte Mai zwei Menschen schwer sowie zwei weitere leicht verletzt. Der zweite Schwerverletzte ist demnach weiterhin in klinischer Behandlung. Zuvor berichtete das „Göttinger Tageblatt“.

Der Vorfall ereignete sich nach früheren Angaben in einem Lager für Gärreste. Wie es zu der Explosion kam, ist weiter unklar. Es entzündeten sich unter anderem Folien. Die Feuerwehr löschte den Brand.

