Bremen. Die ungarische Nationalspielerin hat ihren Vertrag an der Weser verlängert.

Die ungarische Nationalspielerin Hanna Nemeth wird weiter in der Frauen-Bundesliga für Werder Bremen spielen. Die Abwehrspielerin, die 2022 an die Weser kam, hat ihren Vertrag verlängert. Dies teilte der Club am Donnerstag mit. Nemeth spielte zuvor bei Ferencvaros Budapest und für die Indiana Hoosiers in den USA. Für Ungarn absolvierte die 25-Jährige 21 Länderspiele. Im Bremer Team kam sie bislang auf 42 Spiele.

© dpa-infocom, dpa:240530-99-215863/2 (dpa)