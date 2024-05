Norden (dpa/lni). Zum zweiten Mal in einer Woche wurden in Niedersachsen Straßen durch Starkregen geflutet.

Starker Regen hat Straßen in Norden überflutet. Vor allem im westlichen Teil der Stadt an der Nordseeküste wurden am Mittwoch Straßen zu Wasserwegen, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Auch viele Keller seien vollgelaufen und ein Rückhaltebecken über die Ufer getreten.

Nach ergiebigem Regen über den ganzen Tag sei die Kanalisation ab dem Nachmittag überlastet gewesen. Zwar sei es nicht das erste Mal, dass so etwas in der Stadt passiert. Bisher sei das Ausmaß aber immer geringer gewesen, sagte der stellvertretende Stadtbrandmeister Thomas Weege. Teilweise hätte sich Regen mit Abwasser vermischt, wodurch in einige Keller Fäkalien gelangt seien.

Die Einsatzkräfte waren bis in die Nacht damit beschäftigt Wasser abzupumpen, wie die Feuerwehr mitteilte. Im Bereich des Rückhaltebeckens flossen demnach schätzungsweise 500.000 Liter Wasser innerhalb von drei Stunden durch Pumpenschläuche.

Bereits am Montagabend hatte starker Regen den Ort Ockensen im Weserbergland geflutet. In der in einer Senke gelegenen Ortschaft des Fleckens Salzhemmendorf stieg das schlammige Wasser in den Straßen bis zu 25 Zentimeter hoch, wie die Freiwillige Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Eine Gewitterzelle habe längere Zeit direkt über dem Ort gehangen. Verletzt wurde demnach niemand.

