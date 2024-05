Hannover (dpa/lni). Viel mehr Frauen als früher erkranken an Lungenkrebs. In Niedersachsen ist die Anzahl der Betroffenen seit 2012 um mehr als 50 Prozent gestiegen. Auch bei Männern stieg die Zahl - jedoch langsamer.

In Niedersachsen ist die Anzahl der von Lungenkrebs betroffenen Frauen seit 2012 um mehr als die Hälfte gestiegen. Nach einer Analyse des Barmer-Instituts für Gesundheitssystemforschung erhielten im Jahr 2022 rund 10.000 Niedersächsinnen die Diagnose Lungenkrebs - im Jahr 2012 waren es noch etwa 6600. Dies teilte die Krankenkasse am Mittwoch mit. Männer erkranken demnach zwar weiterhin häufiger an Lungenkrebs, im Jahr 2022 waren es in Niedersachsen rund 13.000, allerdings fällt der Anstieg bei ihnen im gleichen Zeitraum mit 31 Prozent deutlich geringer aus.

Experten führen die steigenden Erkrankungszahlen auf die veränderten Rauchgewohnheiten, aber auch auf die neuen Therapiemöglichkeiten zurück, wie es weiter hieß. Der neue Behandlungsansatz beruht vor allem auf dem Nachweis von Treibermutationen des Tumors - also jenen genetischen Veränderungen, die ihn im Wachstum antreiben. Diese Treibermutationen kommen bei circa der Hälfte der Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und deutlich häufiger bei Frauen vor.

Während der Raucheranteil bei Männern schon seit Längerem zurückgegangen ist, stieg er bei Frauen bis zum Jahr 2000 kontinuierlich an. „Rauchen ist zwar nicht der einzige Risikofaktor für Lungenkrebs aber weiterhin der wichtigste. Raucherinnen und Raucher sollten deshalb auf mögliche Symptome achten“, sagte Heike Sander, Landesgeschäftsführerin der Barmer Niedersachsen/Bremen anlässlich des Weltnichtrauchertags am Freitag.

Erste Anzeichen für Lungenkrebs können chronischer Husten, eine pfeifende Atmung, Heiserkeit und Abgeschlagenheit sein. Da diese Symptome eher unspezifisch sind, wird Lungenkrebs häufig erst spät entdeckt. Dabei sei Lungenkrebs eine besonders aggressive Krebsform mit hohem Sterberisiko. „Fünf Jahre nach der Feststellung von Lungenkrebs leben noch 21 Prozent der betroffenen Frauen und 16 Prozent der betroffenen Männer“, berichtete Sander.

Um Lungenkrebs frühzeitig zu erkennen, hat das Bundesumweltministerium am 17. Mai eine Verordnung erlassen, die vorsieht, dass starke Raucherinnen und Raucher im Alter von 50 bis einschließlich 75 Jahren sich einer Niedrigdosis-Computertomographie unterziehen dürfen. Wie diese Früherkennungsuntersuchung Kassenleistung wird, werde der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken noch entscheiden.

