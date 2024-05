Osnabrück (dpa/lni). An einer Grundschule im Landkreis Osnabrück erfasst ein Auto einen acht Jahre alten Jungen. Er wird schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Polizei.

Ein acht Jahre alter Junge ist auf seinem Schulweg an einer Grundschule in der Gemeinde Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Lebensgefährliche Verletzungen könnten nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus. Der genaue Hergang sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Das Auto erfasste den Jungen, der wohl auf die Fahrbahn lief, demnach am Mittwochmorgen in dem Bereich einer Bushaltestelle vor der Grundschule. Der 64 Jahre alte Autofahrer, der laut der Polizei allein in seinem Wagen saß, und weitere Zeugen des Unfalls wurden von Seelsorgern betreut. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

