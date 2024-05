Thedinghausen. Eine Industriehalle steht in Thedinghausen im Kreis Verden lichterloh in Flammen. Das sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle in Verden am Dienstagabend. Das Feuer sei gegen 20.45 Uhr ausgebrochen. Qualmwolke und Flammen seien noch aus kilometerweiter Entfernung zu sehen. Die Ursache für das Feuer sei noch unklar. Weitere Details konnte der Sprecher zunächst nicht nennen.

© dpa-infocom, dpa:240528-99-196237/2 (dpa)