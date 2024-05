Hannover (dpa/lni). Das Hochwasser rund um den Jahreswechsel war für zahlreiche Menschen eine große Herausforderung. Nun hat das Innenministerium eine Schätzung vorgelegt, wie hoch die Einsatzkosten ausfielen.

Die Einsatzkosten für das Hochwasser rund um den Jahreswechsel belaufen sich nach einer Schätzung des Innenministeriums auf bis zu 20 Millionen Euro. Das Land will Kommunen, die ein außergewöhnliches Ereignis festgestellt haben, Geld als Ausgleich für die entstandenen Einsatzkosten gewähren, wie die Staatskanzlei in Hannover am Dienstag mitteilte. Durch ein sogenanntes außergewöhnliches Ereignis können Kommunen beispielsweise einfacher auf Hilfskräfte zugreifen.

Das Hochwasser hatte sich rund um den Jahreswechsel 2023/24 wochenlang über weite Teile Niedersachsens und Bremens erstreckt. Zahlreiche Pegelstände lagen einige Tage über der höchsten Meldestufe und Hunderte Bewohnerinnen und Bewohner mussten ihre Häuser zwischenzeitlich verlassen.

