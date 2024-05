Flensburg/Bremen. Großer Einsatz gegen Rauschgift-Kriminalität in zwei Bundesländern: Die Polizei durchsucht zahlreiche Objekte und vollstreckt Haftbefehle. Mehrere Hundert Beamte sind beteiligt.

Bei einem großen Einsatz gegen Drogenkriminalität hat die Polizei in Schleswig-Holstein und Bremen 38 Objekte durchsucht und neun Haftbefehle vollstreckt. Unter Federführung der Bezirkskriminalinspektion Flensburg seien am Dienstagmorgen 650 Einsatzkräfte aus mehreren Bundesländern beteiligt gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der größte Teil des Einsatzes habe sich in Flensburg und Umland abgespielt.

Gegen zehn Männer und Frauen im Alter von 22 bis 44 Jahren hätten Haftbefehle wegen Wiederholungsgefahr vorgelegen. Neun Betroffene wurden festgenommen und noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt.

Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten 19 Kilogramm Amphetamin, 2,5 Kilogramm Cannabisprodukte und 100 Gramm Speed. Außerdem stellten sie Vermögenswerte in einem niedrigen sechsstelligen Bereich (oberhalb 100.000 Euro) sowie Datenträger sicher.

© dpa-infocom, dpa:240528-99-190695/2 (dpa)