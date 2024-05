Hannover/Bremen (dpa/lni). Starkregen und Sturmböen ziehen über den Norden Niedersachsens und über Bremen. Das gewittrige Wetter hält sich laut Wetterdienst noch mindestens bis Donnerstag.

Im Norden und Nordosten Niedersachsens und in Bremen ziehen am Dienstag wieder Gewitter auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Windböen von bis zu 55 Kilometern pro Stunde und Starkregen. Am Dienstagmorgen ziehen demnach die Gewitterfronten zuerst nach Norden über die Elbe ab, um dann im Verlauf des Nachmittags wieder zurückzukehren. Die Höchsttemperaturen liegen bei 15 Grad im Harz und auf den Inseln und bei 19 Grad im Inland.

Für die Nacht zu Mittwoch rechnet der DWD mit wechselnder Bewölkung und Regen. Im späteren Tagesverlauf seien Schauer und kräftigere Gewitter zu erwarten. Der Wind frischt auf mit Sturmböen und Starkregen bis zu 15 Liter pro Quadratmeter. Die Temperaturen erreichen den Angaben zufolge am Mittwoch Höchstwerte zwischen 17 und 21 Grad. Das gewittrige Wetter hält sich laut DWD noch bis mindestens zum Donnerstag.

