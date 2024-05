Frankfurt. Wegen Vergehen seiner Fans in zwei Spielen muss Werder Bremen eine Strafzahlung leisten. Die Höhe ist durchaus empfindlich.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss wegen des Fehlverhaltens seiner Fans eine hohe Geldstrafe zahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes teilte am Montag mit, dass die Norddeutschen insgesamt 77.000 Euro zahlen müssen. Von der Summe können 25.000 Euro für präventive Maßnahmen aufgewendet werden, die dem DFB nachgewiesen werden müssen.

Das Sportgericht bestrafte Aktionen in den Spielen bei Borussia Mönchengladbach und beim 1. FC Union Berlin. In Gladbach waren am 15. Dezember 2023 mehr als 30 bengalische Feuer gezündet worden. In Berlin waren es am 16. März mindestens 20, weshalb das Spiel zu Beginn der zweiten Halbzeit für zwei Minuten unterbrochen werden musste. In der 63. Minute wiederholte sich das Szenario.

