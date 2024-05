Hannover. Vor dem Schloss Herrenhausen in Hannover macht sich ein Mann an einem Pedelec zu schaffen. Das bleibt allerdings nicht unentdeckt und er wird gefasst - dank einer Gruppe von Senioren.

Eine Gruppe von Senioren hat in Hannover einen Fahrraddieb auf frischer Tag ertappt, verfolgt und schließlich der Polizei zur Festnahme übergeben. Die drei Rentnerinnen und ein Rentner hatten beobachtet, wie sich ein 49-Jähriger vor dem Schloss Herrenhausen an einem abgestellten Pedelec zu schaffen machte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Mit einem Winkelschleifer und bei deutlich sichtbarem Funkenflug öffnete der Mann demnach am Donnerstagabend das Sicherheitsschloss des Fahrrades. Danach setzte sich der 49-Jährige den Angaben zufolge auf das Rad und wollte flüchten - bis die Senioren einschritten.

Die drei Frauen im Alter von 68, 77 und 83 Jahren sowie der 68 Jahre alte Mann nahmen laut eines Polizeisprechers zu Fuß die Verfolgung auf und hielten das Fahrrad fest. Daraufhin habe der Dieb das Fahrrad zurückgelassen und versucht, durch Winden, Schieben und Drücken den Senioren zu entkommen. „Doch er hatte die Rechnung ohne die rüstige Seniorengruppe gemacht“, teilte die Polizei mit. Während die 77 Jahre alte Frau die Polizei alarmierte, hielten die anderen Senioren den Mann fest, bis die Beamten eintrafen, wie es hieß.

Die Polizei nannte das „beherzte Zupacken“ der Gruppe einen „vorbildlichen Fall von Zivilcourage“. Die Beamten fanden in dem Rucksack des 49-Jährigen weiteres Einbruchwerkzeug. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft für den Mann an.

Die Besitzerin des Pedelecs meldete sich laut Mitteilung noch am selben Abend bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Stattdessen habe sie aber ihr sichergestelltes Fahrrad im Wert von 2500 Euro wieder entgegennehmen können.

