Geeste (dpa/lni). In einem Trocknungswerk im Emsland hat es vergangene Woche gebrannt. Mehrere Menschen wurden verletzt. Ein Arbeiter hat das Feuer nicht überlebt.

Nach dem Feuer in einem Trocknungswerk in Geeste (Landkreis Emsland) ist ein 34 Jahre alter Mann an seinen schweren Verbrennungen gestorben. Der Mitarbeiter der Anlage war nach dem Brand am Dienstag vergangener Woche mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Bochum gebracht worden - dort starb er nun, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Bei dem Brand waren früheren Polizeiangaben zufolge zwei weitere Mitarbeiter im Alter von 29 und 30 Jahren leicht verletzt worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Ursache des Feuers sei weiterhin unklar, sagte eine Polizeisprecherin.

© dpa-infocom, dpa:240527-99-181630/2 (dpa)