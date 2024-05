Hannover (dpa/lni). Ein Verstoß gegen das Rauchverbot im Hauptbahnhof in Hannover hat für eine 62-Jährige weitreichende Folgen. Die Frau wurde schon länger von der Polizei gesucht.

Eine unerlaubte Zigarette ist einer gesuchten 62 Jahre alten Frau im Hauptbahnhof in Hannover zum Verhängnis geworden. Wegen des im Bahnhof geltenden Rauchverbots wurde die Frau am Sonntag kontrolliert. Als Bundespolizisten die Personalien der 62-Jährigen aufnahmen, stellten sie fest, dass nach der Frau wegen zwei offener Haftbefehle gefahndet wurde, wie die Beamten am Montag mitteilten.

Den Angaben zufolge hatte das Amtsgericht Hannover die Frau in zwei Fällen wegen tätlichen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verurteilt. Bei Vollstreckungsbeamten handelt es sich beispielsweise um Polizisten. Im ersten Verfahren hatte das Gericht 2021 eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten für die 62-Jährige bestimmt, nach einem zweiten Fall verhängte das Gericht 2023 eine Haftstrafe von sechs Monaten. Da die Frau die Haftstrafe aber nicht antrat, wurde sie gesucht.

Nach der Festnahme durch die Bundespolizei kam die Frau in eine Justizvollzugsanstalt. Dort erwarte sie nun eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr, teilte die Bundespolizei mit.

