Lüdersfeld (dpa/lni). Westlich von Hannover kommt ein Auto von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Zwei Menschen werden schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall sind zwei Menschen in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt worden. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam ein Auto von einer Landstraße in Lüdersfeld westlich von Hannover von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zuvor stieß das Fahrzeug mit einem geparkten Pferdeanhänger zusammen. Der 43 Jahre alte Fahrer sowie sein 48 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr musste den Beifahrer aus dem Auto befreien, weil er eingeklemmt war. Bei dem Unfall wurden auch zwei weitere Autos sowie ein Garagentor beschädigt. Die Beamten schätzten den Schaden auf über 90.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240526-99-167553/2 (dpa)