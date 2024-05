Bremen (dpa/lni). In Bremen sticht ein Mann auf einen anderen ein. Die Polizei ist dem mutmaßlichen Täter schnell auf der Spur.

Nach einem lebensgefährlichen Angriff auf einen Bekannten hat die Bremer Polizei einen 20 Jahre alten Mann festgenommen. Der Verdächtige soll kurz zuvor am Samstag auf den 18 Jahre alten Mann mit einem Messer eingestochen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Krankenhaus notoperiert.

Zuvor kam es den Angaben nach in der Bahnhofsvorstadt zu einem Streit zwischen den beiden Männern. Der Verdächtige sei noch in der Nähe des Tatortes festgenommen worden. Das Messer wurde sichergestellt.

© dpa-infocom, dpa:240526-99-167482/2 (dpa)