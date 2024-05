Friedeburg (dpa/lni). Mutmaßlich durch ausgelaufene Kühlflüssigkeit eines anderen Fahrzeugs ist eine 55 Jahre alte Motorradfahrerin in Friedeburg (Landkreis Wittmund) gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Frau sei am Freitag beim Abbiegen ins Rutschen gekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240525-99-159647/3 (dpa)