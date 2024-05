Friedeburg (dpa/lni). Ein 17-Jähriger ohne Motorradführerschein hat in Friedeburg (Landkreis Wittmund) mit der Maschine seines Vaters einen Unfall gebaut und sich dabei schwer verletzt. Er kam am Freitagabend mit dem Motorrad unbeteiligt zu Fall und verletzte sich dabei am Bein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Jugendliche kam in ein Krankenhaus. Das Motorrad war laut Polizei nicht zugelassen.

Ein 17-Jähriger ohne Motorradführerschein hat in Friedeburg (Landkreis Wittmund) mit der Maschine seines Vaters einen Unfall gebaut und sich dabei schwer verletzt. Er kam am Freitagabend mit dem Motorrad unbeteiligt zu Fall und verletzte sich dabei am Bein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Jugendliche kam in ein Krankenhaus. Das Motorrad war laut Polizei nicht zugelassen.

© dpa-infocom, dpa:240525-99-159502/3 (dpa)