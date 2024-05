Hannover/Bremen (dpa/lni). Tiefdruckgebiet „Maxime“ treibt am Freitag Gewitterfronten in den Süden Niedersachsens. Der Wetterdienst rechnet mit Starkregen am Nachmittag - in manchen Orten mehrfach hintereinander.

Für Teile Niedersachsens rechnen Meteorologen am Freitag mit kräftigen Gewittern und Starkregen. Der heftige Regen werde vor allem im Süden und Osten des Landes erwartet, teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Zusätzlich muss der Prognose zufolge mit stürmischen Böen gerechnet werden.

Besonders betroffen sei die Region um das südliche Weserbergland, so der Sprecher. Ab dem frühen Nachmittag werden im Süden Niedersachsens vereinzelt bis zu 25 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde erwartet. Einzelne Orte seien im Tagesverlauf voraussichtlich mehrfach von Starkregenfällen betroffen. Es könnten dort 50 Liter pro Quadratmeter innerhalb von sechs Stunden fallen, hieß es. Zum Vergleich: Im gesamten Monat März wurden in Niedersachsen 44 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen.

Das Tiefdruckgebiet „Maxime“, das die Gewitterzellen vor sich hertreibt, werde gegen Abend in Richtung Norden weiterziehen, so die Prognose. Dann werde der Regen nachlassen. Zum Wochenende erwartet der DWD aber weitere Gewitter und Starkregen.

