Bremen (dpa/lni). Immer wieder werden nicht explodierte Weltkriegsbomben etwa bei Grabungsarbeiten gefunden - wie nun auch in Bremen an gleich zwei Orten.

Zwei Weltkriegsbomben haben Spezialisten am Mittwoch an zwei verschiedenen Orten in Bremen entschärft. In den Ortsteilen Industriehäfen und Hemelingen wurden die beiden Blindgänger bei Bauarbeiten sowie an Bahngleisen entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Zuvor sei an beiden Orten im Rahmen sogenannter Sondierungsarbeiten explizit nach nicht explodierten Bomben gesucht worden.

Die je 250 Kilogramm schweren Fliegerbomben wurden den Angaben nach am Mittag sowie am Nachmittag entschärft. Dazu wurden die Bereiche in einem Umkreis von 300 Metern evakuiert. Die Räumung in Hemelingen habe zu Verzögerungen im Bahnverkehr geführt.

