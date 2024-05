Löningen (dpa/lni). Beim Zusammenstoß von drei Lastwagen auf der Bundesstraße 213 in Löningen im Landkreis Cloppenburg sind am Dienstag Tausende Hühner betroffen gewesen. Als einer der Sattelzugmaschinenfahrer abbiegen wollte, hätten die anderen zwei nicht mehr bremsen können, sagte ein Polizeisprecher. Ein Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Quakenbrück gebracht. Der Lkw mit der Ladung Hühner wurde am Nachmittag abgeschleppt. Die Fahrbahn in Richtung Herzlake/Emsland wurde zunächst gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240521-99-112823/2 (dpa)