Wolfsburg (dpa/lni). Ein 22-Jähriger ist mit seinem Auto auf einer Landesstraße bei Wolfsburg gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Fahrer war in der Nacht zum Dienstag aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der 22-Jährige war allein im Auto, er starb noch an der Unfallstelle. Die Straße wurde für die Bergung rund zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

