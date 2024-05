Hildesheim (dpa/lni). Ein 20-jähriger Motorradfahrer verlor auf der B243 bei Weinberg in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum - mit schlimmen Folgen.

Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist am Pfingstmontag auf der Bundesstraße 243 bei Weinberg in Richtung Nette bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen hatte er seine Geschwindigkeit nicht angepasst, verlor in einer abschüssigen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und es kam von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Das Motorrad prallte daraufhin gegen einen Baum am Straßenrand.

Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Hildesheim gebracht. Die Unfallstelle musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden.

Die Strecke durch den Weinberg ist bei Motorradfahrern beliebt und entsprechend frequentiert. Die Polizei betonte die Wichtigkeit gegenseitiger Rücksichtnahme und einer angemessenen Geschwindigkeit, um Unfälle zu vermeiden. Insbesondere im Blick auf den Motorrad-Aktionstag „Kaffee statt Knöllchen“ am kommenden Samstag appelliert die Polizei, verantwortungsvoll zu fahren und die eigenen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen.

© dpa-infocom, dpa:240521-99-106943/3 (dpa)