Hannover (dpa/lni). Bund und Länder und Kommunen können laut jüngster Steuerschätzung im kommenden Jahr mit weniger Steuereinnahmen rechnen als noch im Herbst angenommen. Wie fallen die Zahlen in Niedersachsen aus?

Niedersachsens Finanzminister Gerald Heere (Grüne) legt am Dienstag (10.00 Uhr) in Hannover die Frühjahrs-Steuerschätzung vor. In der Regel werden Steuerschätzungen zweimal jährlich auf Bundesebene und in den Bundesländern vorgelegt - im Frühjahr und im Herbst. Diese Schätzungen dienen als Richtwert, mit wie viel Geld mehr oder weniger der Staat rechnen kann.

Bund, Länder und Kommunen können im kommenden Jahr mit 21,9 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen rechnen als noch im Herbst angenommen. Die Steuerschätzer gehen davon aus, dass der Staat 2025 insgesamt 995,2 Milliarden Euro einnimmt, wie das Finanzministerium am vergangenen Donnerstag in Berlin mitteilte.

