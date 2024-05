Hagen (dpa/lni). Ein Motorradfahrer schwebt auch einen Tag nach einem Zusammenprall mit einem Auto in Hagen im Landkreis Osnabrück weiter in Lebensgefahr. Ein Autofahrer habe dem 55-Jährigen den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach beim Abbiegen die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Montag mit. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer am Sonntagnachmittag lebensgefährlich verletzt wurde. Die 42 Jahre alte Beifahrerin des 75-jährigen Autofahrers wurde leicht verletzt.

