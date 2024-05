Uplengen (dpa/lni). Eine Autofahrerin ist mit mehr als drei Promille in Uplengen im Landkreis Leer in einem Graben gelandet. Die 41-Jährige sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach beim Abbiegen an einer Kreuzung in der Nacht auf Montag über eine Verkehrsinsel gefahren, teilte die Polizei mit. Anschließend fuhr sie in einen Straßengraben. Ein Atemalkoholtest bei ihr ergab einen Wert von 3,02 Promille. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde auch eine Blutprobe entnommen.

Eine Autofahrerin ist mit mehr als drei Promille in Uplengen im Landkreis Leer in einem Graben gelandet. Die 41-Jährige sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach beim Abbiegen an einer Kreuzung in der Nacht auf Montag über eine Verkehrsinsel gefahren, teilte die Polizei mit. Anschließend fuhr sie in einen Straßengraben. Ein Atemalkoholtest bei ihr ergab einen Wert von 3,02 Promille. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde auch eine Blutprobe entnommen.

© dpa-infocom, dpa:240520-99-98918/2 (dpa)