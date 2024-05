Filsum (dpa/lni). Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos an einer Auffahrt zur Autobahn A28 im Landkreis Leer sind beide Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die Fahrzeuge krachten am späten Dienstagabend auf der B72 bei Filsum ineinander, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Beide Beifahrer wurden schwer und zwei weitere Mitfahrer leicht verletzt. Die Anschlussstelle war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos an einer Auffahrt zur Autobahn A28 im Landkreis Leer sind beide Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die Fahrzeuge krachten am späten Dienstagabend auf der B72 bei Filsum ineinander, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Beide Beifahrer wurden schwer und zwei weitere Mitfahrer leicht verletzt. Die Anschlussstelle war für mehrere Stunden voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240515-99-36175/2 (dpa)