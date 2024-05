Hannover (dpa/lni). Mit dem trockenen Wetter steigt in Niedersachsen die Waldbrandgefahr. Mehrere Landesteile sind betroffen.

In Teilen Niedersachsens herrscht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes die höchste Gefahrenstufe für Waldbrände. Betroffen sind fünf Stationen in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg, Celle und Gifhorn. Dort gilt am Dienstag die Gefahrenstufe 5, die für „sehr hohe Gefahr“ steht.

Am Mittwoch sollen vier weitere Stationen in den Landkreisen Lüneburg, Heidekreis, Uelzen und Nienburg hinzukommen. Später in der Woche soll sich die Lage in einigen Orten aber etwas entspannen.

© dpa-infocom, dpa:240514-99-24550/2 (dpa)