Hannover (dpa/lni). Über den blauen Himmel über Nordsee, Harz und Binnenland freuen sich am Wochenende nicht nur Ausflügler, sondern auch die Tourismusbranche.

Das Wochenende, das nach Christi Himmelfahrt viele Menschen mit einem Brückentag verlängert haben, wird in Niedersachsen bestes Ausflugswetter mit sich bringen. Nach morgendlichem Nebel soll es überwiegend heiter sein, besonders am Sonntag, wie aus einer Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) hervorgeht. Bei Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad auf den Inseln und 23 bis 26 Grad im Binnenland kann sich im Nordwesten auf Fahrradtouren, Strandausflüge und Wanderungen gefreut werden.

Für die Tourismusbranche sind das beste Voraussetzungen. „Grundsätzlich sind die langen Wochenenden im Mai für den Tourismus im Harz sehr wichtig und stets gut gebucht“, sagte ein Sprecher des Harzer Tourismusverbands. „Bei dem guten Wetter kommen sicherlich noch spontan viele dazu.“ Obwohl die Saison in den Bergen ganzjährig läuft, könne man ab der Walpurgisnacht mit einigen Spitzentagen für die Branche rechnen.

Auch Freibäder haben zum Maibeginn wieder ihre Türen geöffnet. In den auf 23 Grad beheizten Becken seien die ersten Badegäste schon unter freiem Himmel im Wasser gewesen, teilte etwa eine Mitarbeiterin des Freibads in Stelle (Landkreis Harburg) mit. An der Nordseeküste, wo das Wasser beispielsweise in Cuxhaven noch 13 Grad misst, sind mutige Badegäste bislang nur vereinzelt anzutreffen. Die ersten Rettungsstationen sind laut der Tourismusinformation Cuxhaven aber schon besetzt.

