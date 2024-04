Hannover (dpa/lni). Der Deutsche Gewerkschaftsbund plant 70 Veranstaltungen zum Tag der Arbeit - verteilt über ganz Niedersachsen. Die Organisatoren rechnen mit Tausenden Teilnehmern.

In Niedersachsen werden am 1. Mai erneut Tausende Menschen bei Demonstrationen für bessere Arbeitsbedingungen erwartet. Den Schwerpunkt der Veranstaltungen zum Tag der Arbeit bildet eine zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Hannover (ab 11 Uhr), zu der neben DGB-Chefin Yasmin Fahimi auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet wird. Nach Angaben der Polizei ist eine niedrige bis mittlere vierstellige Teilnehmerzahl angemeldet.

Landesweit ruft der DGB unter dem Motto „Mehr Lohn. Mehr Freizeit. Mehr Sicherheit.“ zu 70 Veranstaltungen auf. Die Landeschefin der Gewerkschaft Verdi, Andrea Wemheuer, wird in Hildesheim sprechen, der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Kevin Komolka, in Emden und der Landeschef der Bildungsgewerkschaft GEW, Stefan Störmer, auf Norderney.

