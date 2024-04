Bremen (dpa/lni). Mehr als 30 Deutschlandpremieren werden beim Bremer Filmfest gezeigt, acht der Filme feiern Weltpremiere. Zum Auftakt erhält ein berühmter Charakterdarsteller aus den USA den Preis „Der Goldene Mops“.

Für sein vielschichtiges Werk bekommt der amerikanische Schauspieler und Produzent John Malkovich an diesem Mittwochabend den Bremer Filmpreis „Der Goldene Mops“. Die mit 8000 Euro dotierte Auszeichnung der Sparkasse Bremen wird zum Start des Bremer Filmfestes überreicht. Malkovich spielte in seiner langen Karriere meist abgründige Charaktere, Despoten, Agenten, Mörder und Verführer. Jüngst war er in der französischen Komödie „Monsieur Blake zu Diensten“ zu sehen.

Die Laudatio für den international bekannten Charakterdarsteller soll der Oscar-Preisträger und deutsche Filmregisseur Volker Schlöndorff halten, wie die Veranstalter mitteilten. Der 85-Jährige („Die Blechtrommel“) gehört zu den großen deutschen Filmemachern. Geplant ist zudem eine musikalische Bühnenperformance des 70 Jahre alten Malkovich. Unter dem Titel „An Evening of Music and Humor“ (Ein Abend aus Musik und Humor) ist ein Auftritt des Violinisten und Dirigenten Aleksey Igudesman mit Musikerinnen, Musikern und Malkovich geplant.

Beim Bremer Filmfest werden bis Sonntag, den 14. April rund 100 Filme verschiedener Genre gezeigt, die in vier Festivalsparten um Preise konkurrieren. Insgesamt 33 Filme feiern nach Angaben der Veranstalter ihre Deutschlandpremiere, acht davon Weltpremiere. Verantwortliche von Filmen aus Deutschland, Frankreich, Irland, den Niederlanden, Großbritannien, China, USA, Chile, Südafrika und Kanada wollen den Veranstaltern zufolge nach Bremen kommen, um mit dem Publikum des Festivals ins Gespräch zu kommen.

Die internationalen Wettbewerbe werden am Donnerstag, den 11. April, mit dem US-amerikanischen Film „Beth + Jeremy and Steve“ eröffnet. Dazu werden der Regisseur und Autor Daniel Hill sowie der Produzent Evan M. Gandy in Bremen erwartet.

© dpa-infocom, dpa:240410-99-620630/2 (dpa)