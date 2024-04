Halberstadt. Der Harzer Klosterwanderweg vereint das Wandern und die Einkehr in Klöstern und Kirchen. Nun wurde der Weg erweitert. Er ist nun mehr als hundert Kilometer lang.

Der Wanderweg durch die vielfältige Kloster- und Kirchenlandschaft in Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge wird erweitert. Nach der offiziellen Präsentation des künftigen Harzer Klosterwanderwegs am Mittwoch in Halberstadt können Wanderer und Pilger insgesamt mehr als hundert Kilometer Wegstrecke hinter sich bringen. Nach Auskunft des Harzer Tourismusverbandes wurde eine siebte Etappe zwischen der Unesco-Welterbestadt Quedlinburg und Halberstadt erschlossen. Sie ist 22 Kilometer lang, wie es hieß. In Halberstadt sei am Burchardikloster eine neue Informationsstele und eine Stempelstelle eingerichtet worden.

Bisher führte der Weg auf einer Länge von etwa 95 Kilometern von Goslar in Niedersachsen nach Quedlinburg in Sachsen-Anhalt. Die einzelnen Etappen seien zwischen zehn und 22 Kilometer lang, hieß es. Entlang des Weges liegen unter anderem das Kloster Wöltingerode, das Kloster Ilsenburg und das Kloster Michaelstein bei Blankenburg.

© dpa-infocom, dpa:240410-99-619964/3 (dpa)